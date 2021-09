3 cô gái trẻ vượt biên sang Campuchia giữa mùa dịch để tìm việc

Dân trí Trong 2 ngày, Công an Tây Ninh phát hiện 11 người chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Họ ẩn nấp tại các chòi rẫy sát biên giới, chờ lực lượng chức năng sơ hở để vượt biên.

Ngày 11/9, Công an huyện Tân Biên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 cô gái: T.T.M.D. (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), T.Q.D.K. (23 tuổi) và T.T.Y.L. (22 tuổi, cùng ngụ TPHCM) về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh. Mỗi người bị phạt 3 triệu đồng.

Trước đó lúc 13h ngày 10/9, tại khu vực xã Tân Lập, công an phát hiện ô tô do Tr. (45 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) điều khiển chở 3 cô gái.

Qua làm việc, 3 cô gái khai tìm việc làm thông qua mạng xã hội facebook và được một người phụ nữ (không rõ địa chỉ) nhận, bố trí người đưa sang Campuchia làm. Cả 3 đang trên đường sang Campuchia đã bị phát hiện.

Công an huyện Tân Biên đọc quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 người có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Tại huyện Tân Châu, trong 2 ngày 9/9 và 10/9, Công an huyện phối hợp cùng Đồn Biên phòng Kà Tum và phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh cũng phát hiện 2 vụ với 8 người có hành vi xuất cảnh trái phép.

Những người này cũng tìm việc qua mạng xã hội facebook và được một người giới thiệu việc làm tại Campuchia. Người này hứa hẹn mức lương từ 20 đến 30 triệu đồng. Chi phí đưa mỗi người sang Campuchia là 30 triệu đồng, sẽ được trừ dần trong tiền lương 6 tháng đầu tiên.

Sau đó, người này sắp xếp cho 8 người trên đến một khách sạn tại Tây Ninh để nghỉ. Tiếp đó sẽ có người đến chở họ đi xét nghiệm Covid-19 rồi đưa đến các chòi giữ rẫy ở khu vực biên giới, chờ lực lượng chức năng sơ hở để xuất cảnh.

Sơn Nhung