Gia đình soi camera chứng kiến cụ bà 90 tuổi bị giúp việc bạo hành dã man

Ngày 26/1, chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang xác minh, điều tra vụ bạo hành xảy ra trên địa bàn.

Theo phản ánh, một gia đình ở phường Hai Bà Trưng thuê một người phụ nữ chăm sóc, giúp việc cho bà cụ 90 tuổi, với mức lương 11 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau khi xem camera giám sát, gia đình phát hiện bà cụ thường xuyên bị bạo hành.

Bà cụ bị người giúp việc bẻ cổ (Ảnh: Chụp màn hình).

Dữ liệu camera cho thấy, người giúp việc liên tục quát mắng, chửi bà cụ, dù bà phải ngồi xe lăn, không thể tự sinh hoạt.

Đặc biệt, người giúp việc nhiều lần bắt bà cụ "ngồi thẳng lên". Khi cụ không thể ngồi thẳng đầu, cụ bị giúp việc tát mạnh vào mặt, bẻ cổ, đánh dã man.

Việc dùng bạo lực này diễn ra cả khi cụ bà nằm trên giường để người giúp việc thay quần áo, vệ sinh cá nhân.

Chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng cho biết sau khi nhận trình báo của gia đình bà cụ, cơ quan chuyên môn đã đưa nạn nhân đi giám định thương tích, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.