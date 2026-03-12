Giả danh Vụ trưởng Ủy ban Kiểm tra Trung ương lừa 700 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1977, trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Ngọc Thanh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra, Thanh bịa đặt mình là Vụ trưởng Vụ 1A của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có thể xin dự án nạo vét, hạ độ cao đáy hồ chùa Quỳnh tại phường Tràng An, TP Đông Triều.

Tin tưởng lời giới thiệu này, anh T.T.L đã giao cho Thanh số tiền 700 triệu đồng để nhờ xin dự án.

Cơ quan điều tra xác định việc Thanh tự nhận chức vụ và đưa ra thông tin có thể xin dự án là thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Ngọc Thanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.