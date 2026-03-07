Tìm nạn nhân bị cán bộ ngân hàng ở Quảng Ninh lừa đảo

Ngày 7/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến một cán bộ ngân hàng.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 8 đến 28/10/2024, Nguyễn Thành Trung (SN 1992), trú tại khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, đã lợi dụng công việc cán bộ tín dụng tại một ngân hàng có uy tín trên địa bàn để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung (Ảnh: Công an cung cấp).

Trung đưa ra thông tin rằng các khách hàng do mình quản lý có nhu cầu vay tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng, đồng thời hứa trả lãi suất cao. Tin tưởng thông tin này, nhiều người đã đưa tiền cho Trung.

Sau khi nhận tiền, Trung chiếm đoạt và sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định bà T.T.L., trú tại phường Việt Hưng, bị chiếm đoạt 2 tỷ đồng; anh T.M.C., trú tại phường Việt Hưng, bị chiếm đoạt 2,49 tỷ đồng; chị T.M.H., trú tại phường Bãi Cháy, bị chiếm đoạt 580 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang xem xét, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố Nguyễn Thành Trung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ điều tra, cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thành Trung đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, số 2 đường Cao Thắng, phường Cao Xanh; liên hệ điều tra viên Bùi Đức Cảnh, số điện thoại 0913.196.559 để được giải quyết.

Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không giao tiền khi chưa xác minh rõ thông tin về mục đích vay hoặc các đề nghị vay gấp với lãi suất cao.