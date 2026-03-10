Chồng giả cảnh sát, vợ "nổ" nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TPHCM

Ngày 10/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, Công an TPHCM) đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phan Anh Duy (SN 1991, ngụ phường Phú Lâm) và Phạm Thị Như Quỳnh (SN 1994, vợ Duy) thực hiện.

Duy cùng vợ bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, vợ chồng Duy nợ nần, bàn kế hoạch lừa tiền những người có nhu cầu làm các thủ tục pháp lý hoặc công việc hành chính.

Trong đó, Duy "nổ" đang công tác tại Bộ Công an phía Nam, có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao. Còn Quỳnh giới thiệu là nhân viên ngân hàng, có khả năng tác động lãnh đạo để giải quyết hồ sơ vay vốn hoặc thủ tục tài chính.

Để tạo niềm tin cho bị hại, Duy lên mạng đặt mua quân hàm đại úy, bảng tên và một bật lửa hình khẩu súng luôn mang theo bên mình. Khi có người liên hệ, cặp vợ chồng hứa giúp họ giải quyết công việc và buộc các nạn nhân chuyển trước số tiền lớn. Trường hợp giải quyết không thành, cặp đôi cam kết sẽ hoàn tiền.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của nạn nhân, cặp vợ chồng không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà chiếm đoạt toàn bộ để tiêu xài và trả nợ.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Duy và Quỳnh để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ điều tra, nhà chức trách đề nghị người nào là bị hại đã chuyển tiền cho Phan Anh Duy và Phạm Thị Như Quỳnh cần nhanh chóng liên hệ Công an TPHCM, địa chỉ số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, hoặc gọi số 0903.838.591, gặp Điều tra viên Bạch Hồng Phước (Đội 4, PC01) để trình báo.