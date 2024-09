Giả danh thiếu tá công an ra đường quay clip câu view

Ngày 27/9, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Phúc (SN 1984, ngụ huyện Tân Châu) về hành vi giả danh cán bộ công an.

Phúc tại cơ quan điều tra (Ảnh: M.N.).

Theo công an, tối 25/9, tổ công tác Công an thị xã Trảng Bàng phối hợp Công an phường Lộc Hưng tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Khi đến khu phố Lộc Bình (phường Lộc Hưng), tổ công tác phát hiện Phúc mặc trang phục công an nhân dân với cấp hàm thiếu tá với biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai mua trang phục ngành công an và phù hiệu qua mạng xã hội Facebook với số tiền 1,8 triệu đồng. Phúc mặc trang phục này giả danh công an đi ra đường quay clip đăng tải lên Tiktok để câu view, gây sự chú ý.