Nhóm chuyên đột nhập biệt thự ở Long An, Tây Ninh trộm tài sản lĩnh án

Ngày 24/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Hoàng Quí (32 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) 16 năm tù, Trần Nhật Trường (23 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ) 13 năm tù, và Lê Kim Trọng (31 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) 8 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, đầu tháng 2/2022, sau khi chấp hành xong án tù, Quí về mở quán ăn ở xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ), thuê Trần Nhật Trường phụ quán.

Nhóm trộm tài sản hầu tòa (Ảnh: H.M.).

Trước đây, khi chấp hành án tại trại giam Thạnh Hòa (huyện Thạnh Hóa), Quí quen với bạn tù là Lê Kim Trọng. Tháng 1/2023, Trọng chấp hành xong án, nhưng không có công việc ổn định, Quí rủ anh này đến phụ quán.

Làm ăn thua lỗ, Quí rủ Trọng, Trường đi trộm tài sản, nhắm đến các gia đình giàu có, sống trong biệt thự. Sau đó, cả nhóm thuê một ô tô giá 30 triệu đồng/tháng và mua dụng cụ để gây án.

Khoảng 0h ngày 18/2/2023, Trường lái ô tô đến nhà của chị L.T.X. ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa. Trường đứng bên ngoài cảnh giới cho Quí đột nhập vào nhà, lấy trộm túi xách chứa 16 triệu đồng cùng một số trang sức bằng vàng.

Tối 27/2/2023, Quí tiếp tục rủ Trường và Trọng đến căn biệt thự của ông V.Q.S. tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ. Quí và Trọng đột nhập nơi ở của ông S. lấy trộm nhiều tài sản, gồm: 125 triệu đồng, nhiều vòng vàng, nhẫn các loại. Số vàng này, nhóm Quí bán gần 200 triệu đồng.

Sau vụ trộm trên, nhóm của Quí còn nhiều lần thực hiện trót lọt các vụ đột nhập trộm tài sản khác trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Tối ngày 17/4/2023, Trường lái ô tô chở Quí, đột nhập vào nhà ông T.V.T. ở xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, trộm 150 triệu đồng tiền mặt, 2.000 USD cùng nhiều trang sức trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Sau hàng loạt vụ trộm, lực lượng công an lần theo dấu vết nhóm này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến cuối tháng 4/2023, nhóm Quí bị công an bắt giữ. Công an xác định Quí và Tường đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản, riêng Trọng tham gia một vụ. Tổng tài sản nhóm của Quí chiếm đoạt của các bị hại có giá trị gần 2 tỷ đồng.