3 người tử vong trong căn nhà bị cháy bất thường ở Tây Ninh

Ngày 23/7, Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra tại ấp Trường Phú, xã Trường Đông (thị xã Hòa Thành) khiến 3 người tử vong. Các nạn nhân gồm: Ông N.T.D. (SN 1978), bà P.T.T.T. (SN 1980), và bà N.T.L. (SN 1969).

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 22/7, người dân phát hiện căn nhà tại ấp Trường Phú (xã Trường Đông) bốc cháy dữ dội. Mọi người hô hoán, dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành.

Tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi (Ảnh: Thế Nhân).

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường, khống chế được hỏa hoạn, và phát hiện ông D., bà T., L. tử vong trong phòng ngủ.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện cửa ra vào căn nhà bằng sắt bị khóa bên trong. Ngoài các nạn nhân tử vong, tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

Trên thi thể của 3 nạn nhân có nhiều mảnh nhựa cháy xém, nồng nặc mùi xăng. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định bà T. và L. có vết thương ở vùng đầu, nghi tử vong do chấn thương sọ não, ông D. tử vong do bị bỏng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vụ cháy khiến 3 người chết tại thị xã Hòa Thành có dấu hiệu án mạng, nghi do mâu thuẫn tình cảm.