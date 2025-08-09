Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt máy xúc ở Hải Phòng

Ngày 9/8, Công an Hải Phòng thông tin, khoảng 2h ngày 12/7, chiếc máy xúc hiệu Samsung 55 bánh lốp của ông T.V.H., 50 tuổi, đỗ trước cửa nhà sát đường 392C, thôn Vĩnh Mộ, xã Bắc Thanh Miện, Hải Phòng, bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) khu vực 8 phối hợp tổ tự quản PCCC xã và người dân nhanh chóng khống chế đám cháy. Tuy nhiên, máy xúc bị hư hỏng nặng, đường điện dân sinh 3 pha 0,4 kV phía trên bị cháy đứt, thiệt hại ước tính 200 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra. Ngày 16/7, cơ quan chức năng bắt giữ Vũ Văn Năm, 50 tuổi, trú cùng xã. Năm khai nhận đã phóng hỏa do mâu thuẫn cá nhân với ông H.

Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Năm về tội Hủy hoại tài sản theo quy định pháp luật.