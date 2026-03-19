Giả bắt cóc trẻ em để ép gia đình nạn nhân chuyển tiền

Ngày 19/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Khánh Thiện đang phối hợp xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo gia đình chị N.T.L. (SN 1982, trú xã Khánh Thiện).

Trước đó, Công an xã Khánh Thiện đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, qua mạng viễn thông bằng hình thức giả bắt cóc trẻ em để ép gia đình chuyển tiền, nạn nhân là gia đình chị N.T.L..

Công an xã Khánh Thiện tìm kiếm và bàn giao cháu Y. an toàn về cho gia đình (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, chiều 16/3, chị L. đến Công an xã Khánh Thiện trình báo việc con gái là cháu N.T.H.Y. (SN 2013), bỏ nhà đi từ 6h cùng ngày, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa thấy.

Lực lượng công an nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đồng bộ các biện pháp rà soát, tìm kiếm. Trong lúc cuộc tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương, nhanh chóng, khoảng 19h cùng ngày gia đình L. nhận được tin nhắn từ số máy lạ, cho biết con gái chị đang bị bắt cóc.

Số máy lạ này sau đó nhắn tin yêu cầu gia đình phải chuyển cho chúng 15 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ đưa cháu bé vào trong miền Nam.

Nắm được tình hình, cơ quan công an tổ chức động viên, trấn an tinh thần gia đình chị L. Đồng thời, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ đối tượng nhắn tin ép nạn nhân chuyển tiền.

Khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng công an xã, gia đình và lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cháu Y. tại một ngôi nhà vắng trên địa bàn, sau đó động viên và đưa cháu về nhà an toàn. Nguyên nhân ban đầu xác định là do cháu bé còn nhỏ dại, suy nghĩ chưa thấu đáo nên đã tự ý bỏ nhà đi.

Qua điều tra, Công an xã Khánh Thiện xác định, quá trình tìm con không thấy, gia đình chị L. đã đăng thông tin kèm số điện thoại lên mạng nhờ giúp đỡ tìm con. Nắm bắt được thông tin, kẻ xấu đã nhắn tin vờ đang bắt cóc nạn nhân, sau đó ép gia đình phải chuyển tiền cho chúng.