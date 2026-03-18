Con gái bỗng dưng mất tích, gia đình bị yêu cầu chuyển tiền chuộc

Ngày 18/3, Công an xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo bằng chiêu trò "bắt cóc online".

Gia đình chị L. cảm ơn lực lượng công an đã giúp đỡ gia đình tìm kiếm con, đưa về nhà an toàn (Ảnh: Thanh Bình).

Trước đó, ngày 16/3, chị N.T.L. (SN 1982, trú tại xóm 9, xã Khánh Thiện) đến trụ sở công an xã trình báo việc con gái là N.T.H.Y. (SN 2013) bỏ nhà đi từ 6h sáng cùng ngày. Gia đình tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy cháu Y. ở đâu và đề nghị lực lượng công an hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Khánh Thiện phân công cán bộ phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tổ chức tìm kiếm cháu Y. Khoảng 19h cùng ngày, gia đình chị L. nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ, yêu cầu chuyển 15 triệu đồng để chuộc con, nếu không sẽ đưa vào miền Nam.

Lực lượng công an xã xác định, số điện thoại nhắn tin là sim rác, có dấu hiệu lừa đảo, bắt cóc qua mạng, nhanh chóng ngăn chặn gia đình chuyển tiền. Đồng thời, tiếp tục tổ chức tìm kiếm cháu bé.

Đến 21h30 cùng ngày, công an xã cùng gia đình đã tìm thấy cháu Y. trên địa bàn xã, đưa về nhà an toàn.

Sau khi sự việc được giải quyết, gia đình đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã, bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng.