Cô gái đi hàng trăm kilomet với tâm lý bất ổn, nghi bị "bắt cóc online"

Ngày 15/3, thông tin từ Công an xã Đức Châu, Nghệ An, đơn vị đã tiếp nhận một cô gái trong tình trạng tinh thần không ổn định, nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng theo hình thức “bắt cóc online”. Người này đã di chuyển từ tỉnh Thái Nguyên vào địa bàn xã Đức Châu.

Sau khi tiếp nhận, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đức Châu đã trấn an tinh thần, bố trí chỗ ăn nghỉ chu đáo cho cô gái. Đồng thời, lực lượng công an khẩn trương xác minh nhân thân, liên hệ với gia đình nạn nhân để phối hợp xử lý.

Công an xã Đức Châu bàn giao chị T. cho gia đình ông D. (Ảnh Công an xã Đức Châu).

Qua xác minh, nạn nhân là chị Đ.T.T., trú tỉnh Thái Nguyên. Công an xã Đức Châu đã nhanh chóng liên hệ với người thân của chị T. để thông báo tình hình và phối hợp đón chị trở về nhà an toàn.

Sau khi nhận được thông tin, gia đình đã đến địa phương đón chị T.. Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an, ông Đ.V.D. (bố chị T.) đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Đức Châu.

Trong thư, ông D. cho biết do nhẹ dạ cả tin, con gái ông đã bị các đối tượng lừa đảo qua mạng dẫn dụ, khiến chị đi lạc từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong tình trạng hoang mang, lo sợ. Khi gia đình đang vô cùng lo lắng, may mắn chị đã được lực lượng công an tiếp nhận, hỗ trợ chỗ ăn nghỉ và nhanh chóng xác minh danh tính.

“Sự giúp đỡ kịp thời của các đồng chí công an xã là món quà vô giá đối với gia đình chúng tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất”, ông D. bày tỏ trong thư.

Qua vụ việc, Công an xã Đức Châu cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng đang ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường giả danh cơ quan chức năng, đe dọa hoặc dụ dỗ nạn nhân rời khỏi nơi cư trú nhằm chiếm đoạt tài sản.

Người dân tuyệt đối không tin theo lời mời gọi, đe dọa của người lạ trên mạng xã hội, không tự ý đến các địa điểm lạ khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ kịp thời.