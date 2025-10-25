Nam thanh niên lừa bán pháo hoa giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 25/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can với Trần Thế Khoa (SN 1996, trú tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 16/9, anh H.Đ.Q. (SN 1986, trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) lên các trang mạng xã hội tìm mua pháo hoa quốc phòng để dùng trong dịp Tết Nguyên đán.

Trần Thế Khoa bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Biết nhu cầu của anh Q., Khoa sử dụng tài khoản Zalo liên hệ và tự xưng là đại lý pháo hoa tại Hà Nội, cam kết có thể chuyển hàng về Hà Tĩnh.

Anh Q. hỏi mua 10 thùng pháo hoa giàn phun viên 2025, Khoa báo giá hơn 100 triệu đồng. Nhận thấy giá rẻ hơn trên thị trường, anh Q. đồng ý mua.

Khi nạn nhân tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản, Khoa liền tắt máy và khóa Zalo nhằm cắt đứt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được, Khoa sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ Trần Thế Khoa khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Cơ quan điều tra cho biết với thủ đoạn tương tự, Khoa đã lừa đảo hơn 30 người trên khắp cả nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của vụ việc liên hệ Đại úy Trần Viết Phúc, điều tra viên thụ lý vụ án, qua số điện thoại 0819480888 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.