Đoạn clip ngắn được camera giám sát ghi lại vào ngày 16/10 trên đảo Kauai, thuộc quần đảo Hawaii, cho thấy một người đàn ông đang ngồi đốt pháo hoa trong sân. Người này đặt pháo hoa vào một ống phóng, châm lửa rồi lùi lại. Pháo hoa bay lên và chui vào gầm chiếc Toyota 4Runner.

Người đàn ông hoảng hốt lao tới định kéo quả pháo ra nhưng không kịp, nó đã phát nổ trước khi anh ta kịp chạm tay vào.

Pháo hoa bay lạc, phát nổ dưới gầm ô tô (Video: Sở Cảnh sát Kauai).

Sở Cảnh sát Kaua’i đã được thông báo về vụ nổ và có mặt vào khoảng 11 rưỡi theo giờ địa phương. Bronze Robson (24 tuổi), người đàn ông "gây họa" bỏ trốn, nhưng đã bị bắt vì tội gây nguy hiểm cấp độ 2. Đó là một tội nhẹ và Robson đã bị tạm giam với số tiền bảo lãnh được ấn định là 1.000 USD.

Không có ai bị thương trong vụ việc và chưa có thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại của chiếc 4Runner. Tuy nhiên, trợ lý cảnh sát trưởng Darren Rose cho biết: “Đây là hành vi liều lĩnh gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của cộng đồng”.

Tình huống trên cho thấy cần tránh sử dụng nguồn lửa và các vật liệu dễ gây cháy nổ (xăng, dầu, bật lửa, pin dự phòng, nước hoa) trong khu vực bãi đỗ xe, như việc hút thuốc, thắp hương, đốt pháo, đun nấu đồ ăn... Thường xuyên kiểm tra các xe để sớm phát hiện tình trạng rò rỉ nhiên liệu của các xe. Với trường hợp có nguồn lửa ở dưới gầm ô tô như trong clip trên, nếu xe bị rò rỉ nhiên liệu thì hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng.