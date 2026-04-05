Gã đàn ông đánh nam sinh và người can ngăn sau va chạm xe ở TPHCM

Ngày 5/4, Công an phường Dĩ An đang lấy lời khai một người đàn ông để điều tra hành vi hành hung hai người khác sau va quệt xe.

Nam thanh niên vào can ngăn bị gã đàn ông đánh bất tỉnh (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17h ngày 4/4, người đàn ông điều khiển xe máy chạy trong con hẻm bên cạnh Công ty TBS, khu phố Bình Đường 1 (phường Dĩ An), và xảy ra va chạm với xe máy do một nam sinh lái hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến cả hai ngã xuống đường, nhưng không ai bị thương. Tuy nhiên, người đàn ông sau đó gây hấn với nam sinh. Thấy vậy, một thanh niên ở gần đó đã đến can ngăn.

Sau khi lời qua tiếng lại, gã đàn ông bất ngờ tấn công người can ngăn, khiến nạn nhân gục tại chỗ, bất tỉnh và chảy nhiều máu.

Gã đàn ông gây hấn sau va chạm xe (Ảnh: Người dân cung cấp).

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục lao đến hành hung nam sinh khi người này đang dắt xe vào lề.

Sau đó, gã đàn ông bỏ lại xe máy rồi đi bộ rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện.

Theo các nhân chứng, trước đó gã đàn ông đã vượt đèn đỏ trên đường Đỗ Mười và chạy xe với tốc độ cao trong hẻm, có biểu hiện say xỉn. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Ngay khi nắm thông tin, Công an phường Dĩ An đã vào cuộc truy xét và bắt giữ đối tượng vào khuya 4/4.