Công an làm rõ vụ xô xát khi đổ xăng ở TPHCM

Ngày 29/3, Công an phường Phú Thuận, TPHCM, đã mời L.Đ.C (SN 1984, ngụ phường Tân Thuận) và ông N.T.C (SN 1971, ngụ phường Tân Mỹ) lên làm việc để điều tra, làm rõ vụ xô xát xảy ra tại một cây xăng.

Đánh người sau va chạm tại cây xăng ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 8h35 ngày 10/3, trong lúc xếp hàng đổ xăng tại cây xăng số 743 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, xe máy của L.Đ.C. và N.T.C va quẹt nhẹ với nhau, sau đó 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, L.Đ.C. dùng tay đánh vào vùng mặt ông N.T.C. rồi mở cốp xe tìm hung khí, nhưng không lấy được vật dụng nào. Sau đó, cả 2 tiếp tục đổ xăng và rời đi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Phú Thuận nhanh chóng xác minh, mời 2 đương sự về trụ sở làm việc, lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cũng như ứng xử trong cuộc sống cần giữ bình tĩnh, hành động văn minh, tránh để những va chạm nhỏ phát sinh thành hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.