Lý do hai tài xế đánh nhau chảy máu đầu ở TPHCM

Ngày 24/3, Công an phường Chợ Lớn, TPHCM, đã triệu tập 2 tài xế liên quan đến vụ đánh nhau chảy máu đầu tại vòng xoay Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sang (áo đen) và Khang bị cảnh sát mời làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, khoảng 11h ngày 21/3, xe tải do anh Nguyễn Văn Khang điều khiển và xe tải do tài xế Vũ Ngọc Sang cầm lái xảy ra va chạm tại khu vực vòng xoay Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn.

Sau khi dừng xe, hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Vụ việc khiến Khang bị thương nhẹ vùng mặt, còn Sang bị trầy xước nhẹ vùng cổ.

Lực lượng CSGT phát hiện vụ việc và yêu cầu các bên liên quan về trụ sở Công an phường Chợ Lớn để làm việc. Hiện, nhà chức trách tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an phường Chợ Lớn khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tránh vi phạm quy định pháp luật.