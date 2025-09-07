Chủ tiệm tạp hoá bị tên cướp kéo lê

Ngày 7/9, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Quan Trường Hải (SN 1996, ngụ phường Thới Sơn) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Khoảnh khắc Hải giật sợi dây chuyền của chủ tiệm tạp hoá (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, lúc 6h30 ngày 5/9, bà N.T.L.E. (SN 1967) đang bán tại tiệm tạp hóa thuộc tại ấp Bình Long, xã Lương Hòa Lạc.

Lúc này, một nam thanh niên bịt mặt chạy xe máy đến trước cửa tiệm để mua hàng. Trong lúc bà E. thối tiền, anh ta giật sợi dây chuyển trên cổ người phụ nữ. Chủ tiệm tạp hoá chống cự, đối tượng tăng ga bỏ chạy và kéo lê người phụ nữ một đoạn. Sợi dây chuyền bị đứt do giằng co, tên cướp chỉ lấy được mặt dây chuyền.

Qua xác minh, cảnh sát xác định Hải là người thực hiện hành vi cướp giật tài sản nêu trên nên mời làm việc.

Qua xét hỏi, Hải khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật một sợi dây chuyền bằng vàng của bà E..

Gây án xong, Hải chạy về nhà vợ ở phường Mỹ Tho, sau đó đem tang vật lại tiệm vàng bán được hơn 1 triệu đồng.

Trên đường về nhà, Hải bị công an phát hiện và mời làm việc.