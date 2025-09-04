Chủ nhà liều mình đối phó với tên trộm cầm dao đâm loạn xạ

Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Thái Văn Bình An (SN 1999, ngụ phường Cao Lãnh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Thái Văn Bình An tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Tại cơ quan công an, An khai vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 26/8 về tội trộm cắp tài sản. Đến 20h ngày 31/8, An lẻn vào nhà của ông B.V.M. ở phường Cao Lãnh để trộm tài sản.

Khi đột nhập vào nhà, An bị 2 người con của ông M. phát hiện, đối tượng liền lấy dao mang sẵn đe doạ buộc đưa tiền cho An.

Nạn nhân tri hô. An đã đâm vào chân nạn nhân gây thương tích. Ông M. và người hàng xóm nghe tiếng tri hô đã xông vào phòng truy bắt đối tượng. Trong lúc giằng co, An dùng dao đâm gây thương tích cho ông M..

Mặc dù bị thương, ông M. và người hàng xóm đã khống chế An và điện thoại báo công an xử lý.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.