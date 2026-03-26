Em trai đâm anh tử vong vì mâu thuẫn từ buồng chuối bị mất

Chiều 26/3, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin ban đầu vụ giết người xảy ra tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, khoảng 12h50 ngày 26/3, tại khu vực nhà ông Trần Xuân Hạ (SN 1948), trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Trần Văn Quyên (SN 1950, em ruột ông Hạ) đã dùng dao đâm ông Hạ tử vong, sau đó bỏ trốn.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 13h15 cùng ngày, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được đối tượng tại nhà riêng tại thôn Chỉ Trung, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên.

Theo cảnh sát, quá trình xác minh ban đầu, xác định, khoảng 12h50 ngày 26/3, ông Quyên từ nhà tại thôn Chỉ Trung, xã Đồng Châu đi về vườn cây của mình tại thôn Hưng Thịnh, xã Đông Tiền Hải để chặt chuối chín.

Tại đây, ông Quyên phát hiện chuối đã bị chặt từ trước. Sau đó ông Quyên đã xảy ra mâu thuẫn với ông Trần Xuân Hạ (anh trai ông Quyên, có nhà ngay cạnh vườn chuối).

Ông Hạ dùng một chiếc bát ăn cơm bằng sứ ném trúng phần ngực ông Quyên. Ông Quyên dùng con dao gọt hoa quả mang theo từ trước đâm vào đùi trái ông Hạ, sau đó ông Hạ tử vong tại nhà.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ.