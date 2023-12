Em chủ tiệm cầm đồ bị đâm tử vong ở TPHCM

Khoảng 16h30 ngày 26/12, hai nam thanh niên có biểu hiện say xỉn đi chung xe máy trên đường Hương Lộ 2. Khi đến trước số 560 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), hai người này va chạm với một người đàn ông và xảy ra xô xát.

Lúc này, một người đàn ông là chủ tiệm cầm đồ ở số 560 Hương Lộ 2 ra can ngăn thì bị hai thanh niên dọa đánh. Chủ tiệm cầm đồ vào nhà cầm cây gỗ ra thì hai thanh niên trên lên xe bỏ chạy.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng (Ảnh: An Huy).

Khoảng 20 phút sau, hai thanh niên cầm dao quay lại tiệm cầm đồ. Lúc này, một người khoảng 20 tuổi (em của chủ tiệm cầm đồ) đang đứng trên vỉa hè trước tiệm thì bị một trong hai nam thanh niên cầm dao lao đến đâm.

Sau khi gây án, hai người này lên xe máy tẩu thoát. Chủ tiệm cầm đồ thấy em trai bị đâm bị thương liền tức tốc đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an quận Bình Tân đã đến phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường. Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, nghi can gây ra vụ án mạng đã bị công an bắt giữ.