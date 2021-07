Đường đi kỳ lạ của hàng trăm triệu đồng tiền "chạy án"

Dân trí Nguyễn Văn Huấn kỳ công nghĩ ra 6 kịch bản để nhận 260 triệu đồng "chạy án" từ người nhà bị can. Thế nhưng gã công an "rởm" này không biết "chạy" ở đâu, đành đổi sang tiền chẵn rồi... về nhà cất.

Vụ án giả công an lừa nhận tiền chạy án do Nguyễn Văn Huấn (SN 1982, trú xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An) thực hiện có lẽ là vụ án kỳ lạ nhất, khiến nhiều người không thể lý giải được.

"Công an rởm" Nguyễn Văn Huấn tại phiên tòa.

Huấn đã từng có một gia đình, có kinh tế vững vàng khi là chủ một doanh nghiệp vận tải. Nhưng rồi biến cố cuộc đời ập đến, Huấn trở nên trắng tay. Ngày ra tòa, chỉ có duy nhất một người thân, hình như là cậu em trai, ngồi tít dãy ghế cuối cùng của căn phòng xét xử rộng thênh thang.

Huấn bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố ra trước tòa án xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, trong vòng một tháng cuối năm 2020, Huấn 6 lần nhận tiền của người nhà một bị can để "chạy án", cam đoan người này không bị xử lý hình sự. Tổng số tiền người đàn ông này nhận từ vợ bị can kia là 260 triệu đồng.

Tất nhiên, không phải tự nhiên người nhà bị can lại dễ dàng đưa hàng trăm triệu đồng cho một người chưa từng quen biết. Chính cái mác công an hình sự mà Huấn tự vẽ và đắp lên người đã khiến nạn nhân lầm tưởng và răm rắp nghe theo sự "tư vấn" của gã.

"Bị cáo không phải là công an, chưa từng công tác trong ngành công an. Năm 2009, trong quá trình giải quyết vụ va chạm giao thông với tư cách là chủ xe, bị cáo có biết anh H., là công an phòng hình sự trực tiếp xử lý vụ việc nên lấy tên anh H. để giới thiệu với mọi người", Nguyễn Văn Huấn khai nhưng không lý giải động cơ giả mạo công an để làm gì.

Vì trót "nổ" là cảnh sát hình sự nên khi có người quen nhờ "giúp" cho một bị can không bị xử lý hình sự về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" và "Vận chuyển hàng cấm", Huấn đành phải gật đầu.

"Bị cáo không quen biết ai là công an, cũng không quen biết ai bên tòa án hay viện kiểm sát để có thể tác động. Bị cáo suy nghĩ đơn giản là sẽ đưa người nhà bị can đó đến gặp luật sư, thuê luật sư giải quyết, nếu được việc thì hưởng hoa hồng", Nguyễn Văn Huấn khai trước tòa.

Nguyễn Văn Huấn đưa người nhà bị can đến một văn phòng luật sư trên địa bàn thành phố Vinh để tư vấn. Do bị can đang ở nước ngoài nên luật sư không nhận vụ việc vì không làm việc trực tiếp được với người này. Tuy vậy, Huấn vẫn khẳng định với HĐXX không có ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người nhà bị can.

"Nếu không có ý định lừa đảo, tại sao bị cáo lại 6 lần yêu cầu bị hại chuyển tiền để lo công việc, mỗi lần giao nhận tiền đều thay đổi địa điểm?", vị hội thẩm hỏi.

Bị cáo Huấn cho biết đã đặt vấn đề với một văn phòng luật sư và được báo giá 350 triệu đồng. Sở dĩ Huấn chia tiền làm nhiều lần đóng để người nhà bị can đỡ bị áp lực vì phải lo một lúc cả khoản tiền lớn. Còn về việc thay đổi vị trí nhận tiền thì bị cáo không lý giải được.

Kỳ công nghĩ 6 kịch bản để lấy tiền nạn nhân nhưng Huấn lại đổi ra mệnh giá lớn rồi... mang về nhà cất.

Dù mất công nghĩ kịch bản để nhận tiền "chạy án" nhưng do không có cửa để chạy, Nguyễn Văn Huấn mang hàng trăm triệu đồng này ra tiệm tạp hóa đổi thành mệnh giá 500 nghìn rồi... mang về phòng trọ cất. Khi người nhà bị can nghi ngờ việc Huấn "nổ", đòi lại tiền, vị công an rởm phải mang tiền đến trả, không quên xin lại 20 triệu đồng "phí xăng xe".

"Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an, khiến người dân hiểu sai về các cơ quan pháp luật. Số tiền 20 triệu lo xăng xe sau đó người nhà của bị cáo đã hoàn trả lại cho bị hại. Trong vụ án này bị cáo không hưởng lợi một đồng nào. Bị cáo rất mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật", Nguyễn Văn Huấn nói trước HĐXX.

Do Huấn đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt nên phía bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Huấn 7 năm tù.

Hoàng Lam