Đường dây bẻ khóa xác thực ngân hàng để giao dịch tiền bất hợp pháp

Ngày 17/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công một chuyên án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Cảnh sát đã bắt giữ 35 đối tượng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Các đối tượng chủ yếu trú tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố các đối tượng có liên quan (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, các ổ nhóm tội phạm đã sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng “ảo” để nhận tiền của bị hại, sau đó nhanh chóng luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu dòng tiền.

Dù các ngân hàng đã áp dụng xác thực sinh trắc học, nhưng các đối tượng vẫn dùng thiết bị điện tử, phần mềm bẻ khóa để đánh lừa hệ thống xác nhận. Đến thời điểm phá án, công an xác định dòng tiền giao dịch qua các tài khoản lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng mở rộng điều tra.