Cho thuê tài khoản mạng xã hội để đối tượng ở Campuchia lừa đảo

Ngày 5/11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt xóa nhóm đối tượng sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị tin học, sim điện thoại không chính chủ để tạo hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Viber, Tinder, Zalo... nhằm để cho các đối tượng hoạt động lừa đảo, tổ chức đánh bạc tại Campuchia thuê, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Lúc 10h ngày 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra tại trụ sở Công ty Vietbot, địa chỉ 53 Bàu Gia Thượng 2, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra tại trụ sở Công ty Vietbot (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 26 đối tượng, trong đó Đào Xuân Hoàng (SN 1993, trú tại tỉnh Đắk Lắk) được xác định cầm đầu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm của Hoàng đã sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị tin học, sim điện thoại không chính chủ để tạo hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Viber, Tinder, Zalo... nhằm để cho các đối tượng hoạt động lừa đảo, tổ chức đánh bạc thuê, thu lợi bất chính.

Kiểm tra tại 2 căn nhà do nhóm đối tượng thuê để hoạt động, lực lượng công an tiếp tục phát hiện 22 đối tượng đang sử dụng 26 máy tính để bàn, 26 CPU.

Riêng phòng điều khiển trung tâm có tới 78 CPU kết nối với 169 thiết bị đăng nhập và 2.000 điện thoại di động.

Hệ thống máy tính của nhóm đối tượng dùng để lừa đảo (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua trích xuất dữ liệu ban đầu, một số tài khoản mạng xã hội của Hoàng và đồng bọn cho thuê, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng thuê sử dụng hầu hết hoạt động lừa đảo tại Campuchia, công an xác định doanh thu mỗi tháng của Công ty Vietbot khoảng 2 tỷ đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng đang trích xuất dữ liệu trong các thiết bị điện tử, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.