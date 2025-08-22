Bắt 10 quản lý, nhân viên nhà hàng 90’s House ở TPHCM

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người là quản lý, nhân viên của nhà hàng 90’s House, phường Bến Thành, liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O (khí cười).

10 người bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, lúc 22h40 ngày 1/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bến Thành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh 90’s House.

Tại nhiều phòng VIP, tổ công tác phát hiện nhân viên đang phục vụ khách hít bóng cười. Nhà chức trách thu giữ 27 bình kim loại loại 3kg chứa khí N₂O; hơn 10.000 quả bóng cao su đã và chưa sử dụng và nhiều máy móc có liên quan.

Theo kết quả điều tra từ phía công an, cơ sở này tổ chức hoạt động buôn bán khí N₂O tinh vi, khép kín. Sản phẩm được mã hóa trên phần mềm bán hàng bằng tên gọi các loại đồ uống, combo. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, nhà hàng chỉ phục vụ khách tại khu vực kín ở tầng 6 và tầng 7; thanh toán bằng nhiều hình thức, trong đó có chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân.

Các giao dịch được quản lý, nhân viên ghi nhận, báo cáo qua nhóm Zalo. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Khách được nhân viên nhà hàng phục vụ khí cười (Ảnh: Thuận Thiên).

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng gồm: Du Nguyễn Gia Hoài Thương (quản lý tổng, điều hành trực tiếp); Hà Trí Nguyên (giám sát, phân công nhân viên, kiểm soát khu vực phục vụ); Nguyễn Ngọc Ân (tổ trưởng phục vụ, tiếp nhận và phân phối đơn hàng khí cười); Nguyễn Hà Minh Thy (thu ngân, in hóa đơn, thu tiền, báo cáo doanh thu); Đặng Hoàng Phong (quản lý kho khí N₂O); Nguyễn Ngọc Anh Tiền (vận chuyển bình khí từ kho lên phòng); Bùi Như Quỳnh, Vương Lê Hoàng, Nguyễn Quốc Thái, Võ Thành Long (cùng là nhân viên phục vụ, trực tiếp bơm khí vào bóng cho khách).

Ngoài ra, cảnh sát đang điều tra, làm rõ vai trò của nhiều cá nhân khác có liên quan.

Cảnh sát thu giữ lượng lớn bình khí N₂O (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo Công an TPHCM, khí N₂O là hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tuyệt đối không được phép sử dụng cho người. Việc mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng hoặc tiếp tay cho hoạt động kinh doanh khí này là hành vi bị cấm và sẽ bị xử lý nghiêm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

“Không chỉ người tổ chức, điều hành, mà cả những cá nhân tham gia tiếp tay như quản lý, thu ngân, kho, nhân viên vận chuyển, phục vụ đều phải chịu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm”, Công an TPHCM khuyến cáo.