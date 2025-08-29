Phá 2 đường dây bán khí cười tại nhà hàng ở trung tâm TPHCM

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá 2 đường dây kinh doanh khí cười (N 2 O) tại nhà hàng Cloud 9 ở phường Cầu Ông Lãnh và nhà hàng VIBE ở phường Sài Gòn.

Các đối tượng tổ chức bán khí cười tại nhà hàng VIBE bị khởi tố (Ảnh: Thuận Thiên).

Vào ngày 16/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Cầu Ông Lãnh kiểm tra hành chính nhà hàng Cloud 9 (Công ty TNHH Dịch vụ Cloud 9, số 39A Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM).

Lực lượng chức năng phát hiện 4 khách đang sử dụng bóng cười, thu giữ 8 bình N 2 O loại 5,5kg, 6 vỏ bình đã qua sử dụng, 20 bịch bóng cao su, 333 quả bóng đã dùng, 5 điện thoại di động, nhiều thiết bị POS, hóa đơn thanh toán và các dụng cụ liên quan.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Thị Mỹ Chi (SN 1990) góp vốn, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh tại quán Cloud 9.

Chi liên hệ mua N 2 O từ các đầu mối thông qua mạng xã hội, sau đó chỉ đạo nhân viên bơm khí vào bóng cao su bán cho khách với giá 78.000-250.000 đồng/quả.

Bốn đối tượng trong đường dây kinh doanh khí cười ở nhà hàng Cloud 9 bị khởi tố (Ảnh: Thuận Thiên).

Chi chỉ đạo nhân viên mã hóa mặt hàng bóng cười thành ký hiệu “CLOUD B”, “Bia C9”. Từ tháng 1 đến nay, cơ sở đã tiêu thụ lượng lớn N 2 O, thu lợi bất chính gần 1,7 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Chi, Phan Quỳnh Như, Lương Thị Kiều Nga, Phạm Văn Nam về tội Buôn bán hàng cấm.

Trước đó, ngày 11/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Sài Gòn kiểm tra nhà hàng VIBE (số 55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn, TPHCM) do Phạm Nguyễn Phương Oanh (SN 1996) làm giám đốc.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang kinh doanh, phục vụ khí cười cho khách. Tại hiện trường, công an thu giữ 4 bình N 2 O, 22 vỏ bóng cao su đã sử dụng, 2 máy POS, 357 hóa đơn thanh toán cùng nhiều tang vật khác.

Bóng cười được cảnh sát phát hiện tại nhà hàng Cloud 9 (Ảnh: Thuận Thiên).

Công an xác định Phạm Nguyễn Phương Oanh và Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã tổ chức kinh doanh khí cười để tăng doanh thu cho nhà hàng. Toàn bộ hoạt động mua bán được mã hóa trong phần mềm bán hàng bằng các tên gọi “Happy”, “Happy Bottle”.

Từ đầu năm đến nay, cơ sở VIBE đã tiêu thụ gần 2.500 bóng cười, 202 bình N 2 O, thu lợi bất chính trên 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Nguyễn Phương Oanh, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phan Ngọc Hào, Nguyễn Võ Ngọc Trân, Hà Thị Ngọc Mai về tội Buôn bán hàng cấm.