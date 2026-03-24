Đuổi theo tên cướp, người đàn ông bị ngã xe khiến vợ tử vong

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Đô (SN 2002) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, lúc 7h30 ngày 22/3, lực lượng công an tiếp nhận được thông tin trên tỉnh lộ 931 thuộc xã Vĩnh Viễn xảy ra vụ cướp giật tài sản.

Nguyễn Minh Đô tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Qua xác minh ban đầu, ông T.P.Đ. (SN 1960) điều khiển mô tô chở vợ là bà Đ.T.P.A. lưu thông trên tỉnh lộ 931 thì bất ngờ bị một nam thanh niên lái xe máy đi cùng chiều áp sát giật sợi dây chuyền trên cổ bà A. rồi tẩu thoát về hướng trung tâm xã Vĩnh Viễn.

Người đàn ông vội tăng ga đuổi theo nhưng khi qua dốc cầu Trâm Bầu thuộc ấp 1, xã Vĩnh Viễn, do bị lạc tay lái nên ngã xuống đường. Cả hai được người dân đưa đến Trạm y tế xã Vĩnh Viễn để cấp cứu nhưng bà A. đã tử vong trên đường đi.

Đô lái xe máy đi cướp giật tài sản (Ảnh: CTV).

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã cử nhiều tổ trinh sát có kinh nghiệp trực tiếp tổ chức truy xét nóng theo các hướng đối tượng bỏ trốn.

Quá trình truy xét, các tổ trinh sát gặp nhiều khó khăn do vụ việc xảy ra trên tuyến đường vắng người qua lại, hệ thống camera an ninh không đảm bảo chất lượng…

Chỉ sau 23 giờ gây án, cảnh sát đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản là Nguyễn Minh Đô.

Qua xét hỏi, Đô khai nhận do không có tiền tiêu xài, khi thấy bà A. có đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Gây án xong, Đô đem bán tang vật được 30 triệu đồng.