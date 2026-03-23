Vụ dàn cảnh cướp của ở Cần Thơ: Truy xét thêm 7 đối tượng

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, từ ngày 19 đến 21/3, cơ quan này đã truy xét làm rõ thêm 7 đối tượng tham gia nhóm cướp giật tài sản ở Liên Hoa Bảo Tháp.

Các đối tượng Thái, Thiên (trái), Nghĩa (phải) (Ảnh: CTV).

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Hồ Văn Thái (SN 1984), Nguyễn Văn Tâm (SN 1979), Nguyễn Thị Yến Linh (SN 1985), Lê Nguyễn Phước Thiên (SN 1994), Lê Văn Nghĩa (SN 1990).

Riêng đối tượng Lê Thị Lài (SN 1988) đang nuôi con nhỏ và Nguyễn Thị Thùy (SN 1988) đang mang thai nên cơ quan điều tra xem xét không tạm giữ.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại.

Hàng trên từ trái qua: Tâm, Linh. Hàng dưới: Thuỳ, Lài (Ảnh: CTV).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 10/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh cướp giật tinh vi trong khuôn viên của công ty sản xuất bánh pía và lạp xưởng nổi tiếng ở miền Tây.

Theo nội dung video, một nhóm khoảng 10 đối tượng đã vây kín một người phụ nữ đang tham quan trong khuôn viên công ty nói trên. Trong vài giây, nhóm này cùng có hành động áp sát nạn nhân để dàn cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho một người phụ nữ trong nhóm ra tay giật sợi dây chuyền.

Khi phát hiện mất sợi dây chuyền chỉ trong vài giây, nạn nhân hốt hoảng, còn đám đông vây quanh lập tức giải tán như không có chuyện gì xảy ra.

Qua quá trình truy xét khẩn trương, quyết liệt, cảnh sát xác định nhóm đối tượng hơn 20 người câu kết với nhau phạm tội, có sự phân công vai trò, vị trí cụ thể.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 16 đối tượng liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản ở Liên Hoa Bảo Tháp. 3 đối tượng không bị tạm giữ do mang thai, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.