Vụ dàn cảnh cướp dây chuyền ở Cần Thơ: 4 đối tượng ra đầu thú

Liên quan vụ Công an truy xét nhóm người nghi dàn cảnh cướp của ở điểm du lịch nổi tiếng , ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Lê Hoàng Vũ (SN 1983), Hoàng Ngọc Sáng (SN 2006) và Hoàng Ngọc Huy (SN 2006).

Riêng đối tượng Dương Thị Mỹ Hằng (SN 2006) đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan điều tra xem xét không tạm giữ hình sự. Cả 4 đối tượng trên đều trú tại tỉnh An Giang.

Hằng và các đồng bọn (Ảnh: CTV).

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, nhóm này có vai trò tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, vây ráp người bị hại.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm đối tượng cướp giật tài sản.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã tạm giữ 11 đối tượng liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản ở Liên Hoa Bảo Tháp.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 10/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh cướp giật tinh vi trong khuôn viên của công ty sản xuất bánh pía và lạp xưởng nổi tiếng ở miền Tây.

Theo nội dung video, một nhóm khoảng 10 đối tượng đã vây kín một người phụ nữ đang tham quan trong khuôn viên công ty nói trên. Trong vài giây, nhóm này cùng có hành động áp sát nạn nhân để dàn cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho một người phụ nữ trong nhóm ra tay giật sợi dây chuyền.

Khi phát hiện mất sợi dây chuyền chỉ trong vài giây, nạn nhân hốt hoảng, còn đám đông vây quanh lập tức giải tán như không có chuyện gì xảy ra.

Qua quá trình truy xét khẩn trương, quyết liệt, cảnh sát xác định nhóm đối tượng hơn 20 người câu kết với nhau phạm tội, có sự phân công vai trò, vị trí cụ thể.