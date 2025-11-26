Đăng tin sai về việc tạm dừng cứu hộ, một quản trị viên bị xử phạt

Ngày 26/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.Q.Đ. (SN 1996, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) vì đăng thông tin sai sự thật liên quan công tác cứu hộ, cứu nạn trong đợt lũ vừa qua.

Ông Đ. là quản trị viên của trang Facebook “Đội SOS 115 - Tỉnh Bình Định” với hơn 270 nghìn người theo dõi.

Ông Đ. (trái) đã bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trước đó, rạng sáng 19/11, ông Đ. đã sử dụng trang Facebook “Đội SOS 115 - Tỉnh Bình Định” để đăng tải bài viết có nội dung “có hiệu lệnh tạm dừng cứu nạn, cứu hộ ngay lúc này" và "lực lượng công an đã rút về cùng chiếc cano”.

Tuy nhiên, thời điểm đó, lực lượng chức năng vẫn đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Công an tỉnh Gia Lai đã thành lập 11 trung đội xung kích với 534 cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn ngập lụt, phối hợp với chính quyền để cứu hộ, cứu nạn, giúp dân di dời, kê cao tài sản, tránh ngập lụt gây hư hại.

Qua làm việc, ông Đ. thừa nhận các thông tin mà bản thân đăng tải trên mạng xã hội Facebook là sai sự thật. Quản trị viên trang cũng nhanh chóng gỡ bài, đăng tải nội dung đính chính và xin lỗi trên mạng xã hội.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ. Tuyệt đối, người dân không đăng tải, bình luận và chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.