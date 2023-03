Nghi mâu thuẫn, người phụ nữ dùng dao đâm chết hàng xóm

Ngày 14/3, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đối với Dương Thị Mến (ở xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), về tội Giết người.

Mến tại cơ quan công an (Ảnh: VKSND tỉnh Tuyên Quang).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 21h ngày 9/3, tại nhà của Mến ở xã Cấp Tiến, do mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn T. (ở cùng thôn), Mến đã có hành vi dùng dao nhọn đâm nhiều nhát trúng vào vùng ngực, bụng anh T. gây thương tích nặng.

Hậu quả anh T. chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Dương Thị Mến theo quy định của pháp luật.