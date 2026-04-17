Dùng chiêu tất toán ngân hàng, một phụ nữ chiếm đoạt tiền nhiều người

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1969, trú tại xã Núi Thành, Đà Nẵng) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020, bà Hương thỏa thuận chuyển nhượng một số thửa đất (giai đoạn 2), thuộc dự án khu dân cư thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc xã Núi Thành.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Để tạo lòng tin, Hương đưa ra thông tin cần tiền để tất toán khoản vay ngân hàng nhằm rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phục vụ mục đích ký kết hợp đồng chuyển nhượng cho người dân. Tin tưởng, nhiều người đã giao tiền cho Hương.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện việc tất toán ngân hàng như cam kết mà sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Khi người dân yêu cầu hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, bà Hương không thực hiện mà còn chuyển các thửa đất đã thỏa thuận cho người khác nhằm thanh toán nợ, qua đó chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.