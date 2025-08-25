Dùng chiêu “bao đậu” bằng lái xe, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng

Ngày 25/8, tổ điều tra Khu vực 1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tân (SN 2004, trú tại xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, xác định Nguyễn Văn Tân sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Zalo, Facebook đăng bài quảng cáo với nội dung tìm học viên đăng ký học lái xe hạng A, A1, B1, C....

Đối tượng Nguyễn Văn Tân bị công an bắt giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Để thu hút học viên, Tân cam kết “bao đậu” thực hành và lý thuyết với mức phí đặt cọc ban đầu chỉ 1-2 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tiền đặt cọc của các bị hại, Tân lập tức thu hồi tin nhắn và chặn liên lạc.

Cùng một phương thức thủ đoạn như trên, quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Tân đã thực hiện thành công 100 lượt lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 200 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.