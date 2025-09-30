Dùng ảnh AI đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, 3 người bị phạt tiền

Ngày 30/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an phường Lào Cai và Công an phường Cam Đường vừa lập biên bản xử phạt 3 trường hợp sử dụng hình ảnh AI, đăng tải hình ảnh sai sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, qua công tác rà soát thông tin trên mạng xã hội, Công an phường Lào Cai phát hiện tài khoản Facebook tên N.V.T. đăng tải hình ảnh kèm nội dung thất thiệt: “Ủa tàu Trung Quốc trôi dạt về An Dương Vương hay sao ý”.

Hình ảnh sai sự thật lan truyền trên mạng (Ảnh: Trần Thanh).

Theo cảnh sát, bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người suy đoán sai lệch rằng đây là tàu nước ngoài trôi dạt vào Việt Nam, gây hoang mang dư luận.

Sau khi xác minh, Công an phường Lào Cai khẳng định đây là thông tin giả, hình ảnh được tạo dựng bằng công nghệ AI. Chủ tài khoản là N.V.T. (SN 1989, trú tại phường Cam Đường) thừa nhận đăng tải hình ảnh nhằm “câu like, câu view”.

Công an phường Lào Cai đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với N.V.T. số tiền 7,5 triệu đồng.

N.V.T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng ngày, Công an phường Cam Đường cũng phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội có tên L.V.P. và “Lào Cai Online” do M.V.P. quản lý, đăng tải thông tin, hình ảnh tương tự về “tàu trôi dạt ở đường An Dương Vương”.

Làm việc với cảnh sát, cả hai người trên thừa nhận đã chỉnh sửa, đăng tải hình ảnh bằng công nghệ AI với nội dung sai sự thật. Công an phường Cam Đường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với L.V.P. (SN 1994, trú tại phường Lào Cai) và M.V.P. (SN 1989, trú tại phường Lào Cai), mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết hành vi tung tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, mà còn đặc biệt nguy hiểm trong thời điểm địa phương này đang tập trung cao độ phòng, chống thiên tai.