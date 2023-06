Đột nhập cửa hàng FPT trộm hơn 40 điện thoại trị giá gần 1 tỷ đồng

Ngày 28/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Khánh (26 tuổi, trú tại xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Viết Khánh cùng tang vật (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 23h ngày 14/6, Nguyễn Viết Khánh phá cửa đột nhập vào cửa hàng thời trang Biluxury (số 124 Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) lấy trộm 1 điện thoại di động, quần áo bày bán tại cửa hàng và một số tiền mặt, tổng giá trị tài sản hơn 3 triệu đồng.

Đến khoảng 2h sáng ngày 15/6, Khánh tiếp tục đột nhập vào cửa hàng FPT Shop (số 36 Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn) trộm cắp 41 chiếc điện thoại di động, tổng giá trị 935 triệu đồng.

Khi đang thực hiện hành vi phạm tội, Khánh bị lực lượng Công an thị xã Kinh Môn phát hiện, bắt giữ.

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án, sau đó chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương (phòng Cảnh sát hình sự) để điều tra theo thẩm quyền.