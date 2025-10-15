Hai thanh niên trốn thoát khỏi ổ lừa đảo ở Campuchia

Ngày 15/10, Công an phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết đã làm việc với Đ.N. (SN 2000) và N.T. (SN 2005), cùng trú tại phường Bồng Sơn, là 2 nạn nhân bị lừa sang Campuchia.

Theo Công an phường Bồng Sơn, 2 thanh niên nêu trên có hoàn cảnh, mục đích khác nhau nhưng đều bị lừa sang Campuchia và trốn về trong một thời điểm.

N. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Bồng Sơn).

Đầu năm 2025, N. từ Gia Lai đi TPHCM để tìm việc làm. Tại đây, N. lên mạng xã hội Facebook thì được tài khoản lạ nhắn tin, hứa hẹn khi sang Campuchia làm việc sẽ được mức lương 15-20 triệu đồng/tháng.

Theo giới thiệu từ tài khoản trên mạng xã hội với N., công việc chủ yếu là soạn thảo văn bản, chăm sóc khách hàng trực tuyến. Sau đó, N. đã bắt xe lên Tây Ninh và bị lừa qua Campuchia.

Còn đối với T., vì cần tiền tiêu xài nên thanh niên này lên Facebook rao bán một quả thận. Ngay sau đó, T. được người lạ trên mạng xã hội hướng dẫn qua Thái Lan bán thận với giá cao.

Người này còn hứa hẹn sẽ xin cho T. công việc lương cao nếu muốn ở lại. Tin tưởng, T. đã bắt xe theo chỉ dẫn của người lạ và bị lừa sang Campuchia.

Khi qua đến Campuchia, cả 2 thanh niên nêu trên đều bị tịch thu giấy tờ tùy thân, điện thoại và bị quản lý chặt chẽ. Các nạn nhân bị ép sử dụng những tài khoản ảo qua không gian mạng để lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia cờ bạc trực tuyến.

Nếu không thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng đe dọa, đánh đập, hành hạ về thể chất và tinh thần. Muốn về Việt Nam, 2 thanh niên phải gọi điện cho gia đình nộp tiền chuộc lên đến 400-500 triệu đồng.

Lợi dụng lúc các đối tượng mất cảnh giác, N. và T. đã trốn thoát về tới Việt Nam và trình báo cơ quan chức năng.