Bắt đối tượng giết người, trốn truy nã 28 năm

Ngày 16/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Kiến An vừa bắt thành công 2 đối tượng truy nã. Đặc biệt, trong số đó có một đối tượng bị truy nã về tội giết người, đã bỏ trốn hơn 28 năm.

Cụ thể, trong ngày 15/12, tại tỉnh Bình Phước, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Kiến An đã bắt được đối tượng Phạm Đức Thắng (48 tuổi, ở quận Kiến An) có lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hải Phòng về tội giết người vào năm 1994.

Đối tượng Phạm Đức Thắng (trong vòng tròn đỏ) (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, Phạm Đức Thắng đã sử dụng tên họ khác để lẩn trốn, hòng qua mặt cơ quan chức năng, tuy nhiên qua đấu tranh, Thắng đã khai nhận đúng nhân thân lai lịch trên và thừa nhận hành vi cùng đồng bọn giết người vào năm 1994.

Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương, thay đổi tên họ và lẩn trốn hơn 28 năm.

Hiện tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Kiến An đã áp giải đối tượng về bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng.