Đối tượng bị truy nã đặc biệt ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

Ngày 30/1, Công an xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận đối tượng Đinh Văn Hiếu (SN 1984, trú tại thôn Yên Định, xã Minh Hóa) đã ra đầu thú.

Đối tượng Hiếu liên quan đến một vụ việc xảy ra ngày 21/3/2018 tại tỉnh Đồng Nai và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này truy nã đặc biệt tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đối tượng Hiếu làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Minh Hóa).

Qua nắm tình hình, tuyên truyền, giải thích rõ các quy định của pháp luật và chính sách khoan hồng của Nhà nước, Công an xã Minh Hóa đã tác động để đối tượng Hiếu ra đầu thú chiều 29/1.