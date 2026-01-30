Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai
  3. Học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà
  4. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong hầu tòa

Đối tượng bị truy nã đặc biệt ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn

Tiến Thành
Tiến Thành

(Dân trí) - Sau 8 năm lẩn trốn, Đinh Văn Hiếu, đối tượng bị truy nã đặc biệt trú tại tỉnh Quảng Trị đã ra đầu thú.

Ngày 30/1, Công an xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận đối tượng Đinh Văn Hiếu (SN 1984, trú tại thôn Yên Định, xã Minh Hóa) đã ra đầu thú.

Đối tượng Hiếu liên quan đến một vụ việc xảy ra ngày 21/3/2018 tại tỉnh Đồng Nai và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này truy nã đặc biệt tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đối tượng bị truy nã đặc biệt ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn - 1

Đối tượng Hiếu làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Minh Hóa).

Qua nắm tình hình, tuyên truyền, giải thích rõ các quy định của pháp luật và chính sách khoan hồng của Nhà nước, Công an xã Minh Hóa đã tác động để đối tượng Hiếu ra đầu thú chiều 29/1.