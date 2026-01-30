"Tổng tài" chỉ đạo đánh người ở quán cà phê lĩnh 2 năm tù

Chiều 30/1, phiên xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng kết thúc phần xét hỏi, bước vào tranh luận.

4 tháng trước, Thiên đã có hành vi hút thuốc, chỉ đạo đánh người tại quán cà phê ở khu đô thị Times City (Hà Nội) thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội.

Phiên xét xử buổi sáng nay đã tạm hoãn do bị cáo Thiên sức khỏe yếu, liên tục nôn ói, cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

Đến 13h10, qua thăm khám, các bác sĩ xác định Nguyễn Văn Thiên tỉnh táo, có thể tự phục hồi, đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa.

Quá trình xét xử buổi chiều, HĐXX cho biết, do sức khỏe của bị cáo Thiên chưa hoàn toàn ổn định nên cho bị cáo ngồi trả lời.

Sau quá trình nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên mức án 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Long Vũ 6 tháng tù.

Trước đó, công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đánh giá, mặc dù trong suốt quá trình điều tra, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận hành vi phạm tội song căn cứ vào lời khai của người làm chứng, lời khai của Nguyễn Long Vũ, camera an ninh tại hiện trường, bản ghi âm lời nói của bị cáo Thiên, bản kết luận giám định,... VKS có đủ căn cứ để truy tố các bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Từ những phân tích, nhận định trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên 30-36 tháng tù; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Long Vũ 8-14 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Thiên và Vũ tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau khi VKS đề nghị mức án, tự bào chữa, Nguyễn Văn Thiên trình bày, bị cáo hiểu "nơi công cộng" là ở công viên, vườn hoa, nơi đông người,... Còn ngày 17/9/2025, bị cáo vào quán cà phê tại tầng 1, tòa nhà T6 khu đô thị Times City ngồi uống nước với bạn.

Bên cạnh đó, việc Nguyễn Long Vũ đánh anh Ngô Minh Đ. (29 tuổi, chủ quán) xảy ra tại quầy bar của quán cà phê, nơi không phải ai cũng vào được. Do đó, Nguyễn Văn Thiên cho rằng việc VKS truy tố bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng là chưa hợp lý.

Đối đáp lại quan điểm tự bào chữa của Nguyễn Văn Thiên, đại diện Viện kiểm sát cho biết, từ ngày 19/8/2025, trên một số kênh truyền hình đã đăng tải các phóng sự phản ánh vụ việc.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền các clip ghi lại nội dung phản ánh sự bức xúc của người dân, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngoài ra Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã có công văn đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Do đó hành vi của Nguyễn Văn Thiên và Vũ đã cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng.

VKS nhấn mạnh, quán cà phê không giới hạn người dân vào quán để sử dụng dịch vụ. Bản thân bị cáo và nhóm bạn vào quán ngồi uống nước cũng đã có nhiều người vào uống cùng.

Việc bị cáo vào quán, bị chủ quán nhắc nhở đến lần thứ 3 cảm thấy khó chịu có thể ra nói chuyện trực tiếp với anh Ngô Minh Đ.. Song thay vì việc đối chất trực tiếp với anh Đ., Thiên lại có hành động ngồi giơ tay "chỉ đạo" cho Vũ ra đánh anh Đ. là không tuân thủ quy định pháp luật.

Do đó, VKS cho rằng, việc truy tố Nguyễn Văn Thiên về hành vi xúi giục là hoàn toàn đúng người, đúng tội và không oan sai.