Đòi tiền không được, nam thanh niên đâm hai mẹ con ở Tây Ninh

Ngày 22/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Trần Diệp Phi Hùng (26 tuổi, ngụ xã Phước Lý, Tây Ninh) 9 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tháng 5/2023, mẹ của Hùng bán mảnh đất được 700 triệu đồng. Biết con trai đang nợ nần, bà nhờ cháu họ là chị Ngô Trần Lê Thị Hồng Diễm gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi. Sau đó, mẹ Hùng rút ra 420 triệu đồng, số còn lại tiếp tục để chị Diễm đứng tên.

Hùng tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: H.M.).

Cuối năm 2023, Hùng nhiều lần tìm đến nhà chị Diễm và mẹ chị Diễm để đòi số tiền còn lại, nhưng không được, dẫn tới mâu thuẫn.

Trưa 9/3/2024, Hùng cầm dao đến nhà chị ruột tại xã Phước Lý rồi gọi điện thoại cho mẹ chị Diễm đến. Khi hai bên cự cãi, Hùng dùng dao đâm một nhát khiến mẹ chị Diễm bị thương. Nghe tin, chị Diễm chạy đến cũng bị Hùng đâm trúng hạ sườn và vai.

Cả hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Hùng mang dao đến công an xã đầu thú.

Kết quả giám định thương tật xác định mẹ chị Diễm bị thương tích 2%, chị Diễm 52%. Nếu không được cấp cứu kịp thời, chị Diễm có nguy cơ tử vong.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hùng 9 năm tù về tội Giết người. Đối với hành vi dùng dao gây thương tích cho một nạn nhân khác, do bị hại bãi nại, rút yêu cầu khởi tố nên cơ quan điều tra đình chỉ vụ án với Hùng về tội Cố ý gây thương tích.

Ngoài mức án, gia đình bị cáo đã bồi thường 270 triệu đồng cho các bị hại.