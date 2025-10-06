Doanh nghiệp bổ nhiệm người chưa đủ điều kiện làm giám đốc mỏ khoáng sản

Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường. Kết quả thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm kéo dài, gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 900 triệu đồng.

Cuộc thanh tra được thực hiện từ ngày 6/5 đến 18/6 tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam (cũ) cùng 6 doanh nghiệp khai thác khoáng sản.

Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Đà Nẵng có sai phạm nghiêm trọng (Ảnh minh họa: Bình Chi).

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH Xây dựng và Mua bán thiết bị Hùng Hậu, đã bổ nhiệm ông N.T.L. (60 tuổi) làm giám đốc điều hành mỏ khai thác khoáng sản đất san lấp ở một công trình khi chưa đủ điều kiện theo quy định và không báo cáo cơ quan quản lý nhà nước.

Cụ thể, ông N.T.L. có bằng kỹ sư xây dựng cầu đường do Trường Đại học Giao thông vận tải cấp ngày 16/2/1998; Chứng chỉ Giám đốc điều hành mỏ do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản cấp ngày 7/6/2012.

Tuy nhiên, công ty đã không có thông báo bằng văn bản trình độ chuyên môn, năng lực của giám đốc điều hành mỏ về cơ quan quản lý nhà nước. Qua kiểm tra hồ sơ năng lực, đoàn thanh tra nhận thấy ông N.T.L. chưa đủ điều kiện để bổ nhiệm giám đốc theo quy định.

Ngoài ra, Công ty TNHH Xây dựng và Mua bán thiết bị Hùng Hậu còn áp sai giá tính thuế, phải nộp bổ sung hơn 331 triệu đồng vào ngân sách. Thanh tra yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng, xử lý các vi phạm tại công ty này.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ các vi phạm khác tại Công ty TNHH Tấn Lợi Minh khai thác vượt ranh giới cho phép tới 86m; Công ty cổ phần Đại Hưng mở moong khai thác sai vị trí thiết kế; Công ty TNHH Phú Hương khai thác khi chưa ký hợp đồng thuê đất.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã 9 lần điều chỉnh quy hoạch khoáng sản nhưng chưa phù hợp với Luật Khoáng sản và thiếu quy trình lấy ý kiến.