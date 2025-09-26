Thanh tra Đà Nẵng “vạch” sai phạm tại 3 mỏ khoáng sản lớn

Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã có kết luận, yêu cầu chủ 3 mỏ khoáng sản Trường Bản, Hóc Già Hạnh và Hố Bạc 3 khắc phục thiếu sót, báo cáo đúng sản lượng khai thác thực tế, nộp đủ thuế, phí bảo vệ môi trường.

Các mỏ khoáng sản nêu trên chủ yếu có vi phạm trong việc báo cáo sản lượng khai thác chênh lệch so với thực tế.

Hoạt động khai thác tại mỏ đá Trường Bản ngày 25/9 (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại mỏ Trường Bản (Công ty Trường Bản), sản lượng khoáng sản thực tế năm 2024 là gần 333.020m3 đá nguyên khai. Sản lượng khoáng sản khai thác thực tế của doanh nghiệp này qua thanh tra là gần 334.000m3 đá nguyên khai, chênh lệch hơn 977m3.

Mỏ Hóc Già Hạnh (Công ty Quang Hưng), sản lượng khoáng sản khai thác thực tế năm 2024 là khoảng 36.870m3 đá nguyên khai. Sản lượng khoáng sản khai thác thực tế qua thanh tra là hơn 41.500m3, chênh lệch hơn 4.660m3.

Cơ quan thanh tra nêu rõ, bản đồ hiện trạng của mỏ Trường Bản, Hóc Già Hạnh không thể hiện đầy đủ thông tin về khu vực khai thác như các hạng mục xây dựng cơ bản, bãi chứa khoáng sản, bãi đổ đất đá thải...

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, hiện nay các mỏ này hoạt động bình thường. Tại mỏ Trường Bản, sườn đồi đã bị xẻ sâu để lộ những vách đá dựng đứng xám xịt, trơ trọi.

Ở dưới chân đồi nhiều xe múc, xe ben liên tục hoạt động, gom đá thành bãi tập kết. Tại đây có những hố sâu, vũng nước xanh hình thành từ hoạt động đào bới.

Khu vực khai thác đá của mỏ Hóc Già Hạnh (Ảnh: Hoài Sơn).

Còn tại mỏ Hóc Già Hạnh, theo quan sát, hoạt động khai thác diễn ra kém sôi động hơn.

Đối với mỏ Hố Bạc 3 (Công ty Miền Nam Đà Nẵng), đường vận chuyển đất đá được mở quanh mỏ, bụi đá mù mịt khi có xe tải chạy ngang qua.

Mỏ Hố Bạc 3 được kết luận thanh tra chỉ ra sản lượng khoáng sản khai thác năm 2023 là gần 118.000m3 đá nguyên khai. Sản lượng khoáng sản khai thác thực tế qua thanh tra là gần 123.770m3, chênh lệch gần 5.770m3.

Ba doanh nghiệp vi phạm phải nộp bổ sung hơn 270 triệu đồng, trong đó Công ty Trường Bản hơn 20,5 triệu đồng, Công ty Quang Hưng gần 161 triệu đồng, Công ty Miền Nam Đà Nẵng hơn 89 triệu đồng.

Theo kết luận thanh tra, trong năm 2024, UBND thành phố Đà Nẵng cho phép một số doanh nghiệp nâng công suất khai thác dưới 15% để phục vụ các công trình trọng điểm.

Tuy nhiên, sản lượng tăng thêm tại các mỏ gồm Trường Bản, Suối Mơ II (Công ty Quang HT), Hóc Già Hạnh và Hố Bạc 3 vẫn chưa được tính toán, chủ đầu tư cũng chưa nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác, theo quy định của Luật Khoáng sản 2010.

Khu vực khai thác đá của mỏ Hố Bạc 3 nằm sâu trong hẻm núi (Ảnh: Hoài Sơn).

Cũng theo kết luận thanh tra, chủ mỏ Trường Bản bóc 160.400m3 đất tầng phủ để san lấp các dự án, vượt 15% so với công suất khai thác nhưng không điều chỉnh giấy phép.

Để xảy ra các vi phạm trên, theo Thanh tra thành phố Đà Nẵng, trách nhiệm chính thuộc về các công ty khai thác, đồng thời Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng cá nhân liên quan cũng thiếu sót trong tham mưu và giám sát.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Các công ty được yêu cầu lập bản đồ hiện trạng, gửi báo cáo, xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo quy định.