Bắt tạm giam giám đốc công ty khai thác khoáng sản trái phép

Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Xuân Phượng (SN 1958), Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Hải, có địa chỉ tại thôn Quan Tương, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa về tội "Vi phạm về nghiên cứu, thăm dò và khai thác tài nguyên".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Phượng (Ảnh: CATH).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Hải được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất để khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích mỏ là 30.480m², trữ lượng khai thác là 355.200m³; công suất khai thác 12.000m³/năm; thời hạn khai thác là 30 năm.

Trong quá trình khai thác, do nhu cầu mở rộng mỏ nên Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Hải có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép mở rộng.

Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, cho phép công ty này được thăm dò khoáng sản trên diện tích 2,76ha tại hang Lòn, xã Hà Tân. Sau khi thăm dò trữ lượng khoáng sản, mặc dù UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn về việc chưa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác mở rộng, nâng công suất mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, nhưng Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Hải vẫn tổ chức khai thác đá ở khu vực này.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng (Ảnh: CATH).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong quá trình kinh doanh, khai thác mỏ, Nguyễn Xuân Phượng đã chỉ đạo Nguyễn Minh Hải (là con trai Phượng) chỉ huy nổ mìn, cùng với công nhân khai thác đá vôi tại khu mỏ mở rộng chưa được cấp phép nổ mìn khai thác đá trái phép với tổng khối lượng 480.617,9m³, trị giá khoáng sản theo quy định giá tính thuế của UBND tỉnh Thanh Hóa là hơn 33,6 tỉ đồng.

Cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã thi hành quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Nguyễn Minh Hải (SN 1986), chỉ huy nổ mìn Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Hải với cùng tội danh trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra mở rộng.