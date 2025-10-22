Điều tra chiêu lừa "làm bùa yêu" của Nhung Đồng Xinh

Ngày 22/10, Công an xã Yên Thủy cho biết đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung (SN 1991, trú xã Yên Thủy), điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhung tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Yên Thủy).

Trước đó, qua công tác rà soát, Công an xã Yên Thủy phát hiện tài khoản Facebook có tên "Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)" thường xuyên đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng làm bùa yêu, se duyên, cắt duyên, phá duyên, xem bói vận hạn…

Các bài viết này thu hút nhiều người tương tác, bình luận và liên hệ, có dấu hiệu bất thường về hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng. Nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn, Công an xã Yên Thủy đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ.

Kết quả xác định chủ tài khoản là Nguyễn Thị Nhung (trú xã Yên Thủy) đang sinh sống tại xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình điều tra công an xác định, tháng 4, chị B.T.N. (SN 1984, trú xã Yên Thủy) đã nhiều lần liên hệ với Nhung thông qua tài khoản trên để nhờ làm bùa.

Theo yêu cầu của Nhung, chị N. đã chuyển tổng cộng 4,7 triệu đồng để “làm bùa trói và phá duyên” và đến ngày 7/10 tiếp tục chuyển thêm 700.000 đồng để “làm bùa công việc”. Toàn bộ giao dịch được thực hiện qua chuyển khoản, không gặp mặt trực tiếp.

Nhận thấy hành vi của Nguyễn Thị Nhung có dấu hiệu của tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an xã Yên Thủy đã phối hợp với Công an xã Hoàng Vân triệu tập để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người dân, đồng thời khai rằng bản thân không có khả năng làm bùa và không được bất kỳ cơ quan, tổ chức nào cho phép hay công nhận các hoạt động nêu trên.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.