Tên trộm thành bị hại, rồi khai mình là… thủ phạm trước đó

Ngày 7/8, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, Công an phường Hòa Cường đang phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ làm rõ vụ trộm cắp tài sản khá hy hữu, khi nghi phạm trộm điện thoại lại trộm cắp tài sản từ một "đạo tặc" khác.

Trước đó, ngày 4/8, từ tin báo của người dân, Công an phường Hòa Cường phối hợp Công an phường Cẩm Lệ đã xác minh và làm việc với T.N.C. (30 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng).

Tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua đấu tranh, người này thừa nhận đã trộm chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold từ một thanh niên lạ mặt tại khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường).

Điều bất ngờ là sau đó, thanh niên tên L.T.P. (17 tuổi, trú tại phường Cẩm Lệ) đến công an trình báo và nhận chiếc điện thoại trên là của mình nhưng cũng là “hàng đi trộm” của một người khác.

Tại cơ quan công an, thanh niên này còn khai nhận đã gây ra thêm 2 vụ trộm khác trên địa bàn phường Hòa Cường.

Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của 2 nghi phạm để xử lý theo quy định.