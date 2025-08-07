Hai người bị phạt vì đăng tin sai sự thật về cán bộ phường

Ngày 7/8, Công an phường An Phong (TP Hải Phòng) xử phạt hành chính hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm cán bộ và làm ảnh hưởng uy tín cơ quan Nhà nước.

Trường hợp thứ nhất là anh N.V.L. (SN 1999, trú tại xã An Lão) phản ánh qua Tổng đài 1022 TP Hải Phòng, cho rằng cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Phong gây phiền hà, bắt người dân viết tay tờ khai khi nộp hồ sơ trực tuyến.

Một trường hợp vi phạm làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, cơ quan chức năng kết luận nội dung phản ánh không đúng bản chất, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến hình ảnh cơ quan hành chính.

Trường hợp còn lại là anh L.T.H. (SN 1982, trú tại phường Hồng An), sử dụng Facebook để bình luận sai sự thật, mang tính vu khống, xúc phạm cán bộ trên nhóm “Cư dân phường An Phong”.

Theo cơ quan công an, nội dung bình luận thiếu căn cứ, mang tính quy chụp, gây ảnh hưởng tiêu cực trong dư luận địa phương.

Cả hai người được mời đến trụ sở làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm. Công an phường An Phong đã ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.