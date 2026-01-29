Để tòa tháp nghìn tỷ đắp chiếu, cựu Chủ tịch Vicem bị đề nghị 12-13 năm tù

Ngày 29/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem) kết thúc phần xét hỏi, bước vào tranh luận.

Trước khi bước vào tranh luận, đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 13 bị cáo trong vụ án.

Theo Quyết định xét xử số 01/2026 ban hành ngày 7/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định đưa 14 bị cáo trong vụ án này ra xét xử.

Tuy nhiên, ngày 8/1, bị cáo Nguyễn Bích Thủy (67 tuổi, cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem) đã chết nên HĐXX quyết định đình chỉ xét xử vụ án về phần hình sự đối với bị cáo Thủy.

Các vấn đề dân sự và xử lý vật chứng liên quan tới bị cáo Nguyễn Bích Thủy vẫn được tòa án đưa ra xét xử trong vụ án này.

Cựu Chủ tịch Vicem Lê Văn Chung tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Anh Nguyên).

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá, các bị cáo trong vụ án đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt đầu tư dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo VKS, việc các bị cáo cố ý tính toán, áp đặt các chỉ tiêu tài chính mang tính chủ quan là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu quả kinh tế của dự án không khả thi. Những sai sót này dẫn đến tình trạng dự án đầu tư bị bỏ dang dở, không thể hoàn thiện để đưa vào khai thác sử dụng.

Thậm chí cho đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn không thể chuyển nhượng và chưa thể tiếp tục triển khai do phải tính toán lại toàn bộ hiệu quả kinh tế,...

Từ những phân tích, nhận định trên VKD đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam mức án 12-13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu Tổng giám đốc Tổng công ty xi măng Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh bị VKS đề nghị mức án 11-12 năm tù cho tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 4-5 năm tù đối với tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (tổng cộng 15-17 năm tù).

Cùng hai tội danh trên, ông Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem) bị đề nghị 11-13 năm tù; bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem) bị đề nghị 14-16 năm tù.

9 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 năm tù treo đến 9 năm tù.

Theo cáo trạng được công bố, Vicem là doanh nghiệp Nhà nước, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, nhằm bảo toàn vốn Nhà nước.

Song quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng một số người khác trong vụ án đã thực hiện các hành vi sai phạm trong việc cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập,...

Các bị cáo cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Theo đó, dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công.

Tổng chi phí đã đầu tư là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381 tỷ đồng.