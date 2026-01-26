Vụ án sai phạm tại Vicem: Đình chỉ xét xử đối với một bị cáo

Ngày 26/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem).

Theo Quyết định xét xử số 01/2026 ban hành ngày 7/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định đưa 14 bị cáo trong vụ án này ra xét xử vào ngày 26/1.

Tuy nhiên, ngày 8/1, bị cáo Nguyễn Bích Thủy (67 tuổi, cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem) đã chết.

Tại phiên tòa sáng 26/1, Hội đồng xét xử đã quyết định đình chỉ xét xử vụ án về phần hình sự đối với bị cáo Thủy. Các vấn đề dân sự và xử lý vật chứng liên quan tới bị cáo Nguyễn Bích Thủy vẫn được tòa án đưa ra xét xử trong vụ án này.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Bích Thủy bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Minh Hùng).

Trong số 13 bị cáo bị đưa ra xét xử có 7 người bị tạm giam, 6 người được tại ngoại. Có tổng số khoảng 30 luật sư đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, đại diện Tổng công ty xi măng Việt Nam có mặt với tư cách bị hại. Ngoài ra, tòa còn triệu tập 1 người làm chứng, 34 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Trong vụ án này bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tạ Quang Bửu, cựu thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc Vicem bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo trạng được công bố, Vicem là doanh nghiệp Nhà nước, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, nhằm bảo toàn vốn Nhà nước.

Song quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng một số người khác trong vụ án đã thực hiện các hành vi sai phạm trong việc cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập,...

Các bị cáo cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Theo đó, dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công.

Tổng chi phí đã đầu tư là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381 tỷ đồng.