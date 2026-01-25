Ngày mai, cựu chủ tịch Vicem Lê Văn Chung hầu tòa

Theo dự kiến, ngày 26/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, bị cáo Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tạ Quang Bửu, cựu thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc VICEM bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo buộc, Vicem là doanh nghiệp Nhà nước, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, nhằm bảo toàn vốn Nhà nước.

Song quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, bị cáo Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng một số người khác trong vụ án đã thực hiện các hành vi sai phạm trong việc cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập,...

Các bị cáo cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Theo đó, dự án khởi công ngày 6/5/2011, đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công.

Tổng chi phí đã đầu tư là 1.245 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem đắp chiếu suốt 10 năm qua (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cũng theo cáo trạng, quá trình thực hiện gói thầu số 19 là thi công tường vây và cọc khoan nhồi của dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long (Ban Quản lý dự án Vicem) đã câu kết, thông đồng với Đỗ Đình Thu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng ECON về việc Công ty ECON thỏa thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho Vicem để được thi công gói thầu.

Do đã biết chủ trương của Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long về việc chọn Công ty ECON làm nhà thầu thi công nên khi chấm thầu, thẩm định kết quả chấm thầu, Nguyễn Thành Tâm, Tổ trưởng và Hoàng Ngọc Hiếu, Trưởng Phòng Thẩm định dự án Vicem đã đánh giá và thẩm định cho doanh nghiệp đủ điều kiện trúng thầu.

Quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần Vicem thanh toán, Đỗ Đình Thu đã chuyển lại cho Dư Ngọc Long tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng theo thỏa thuận. Hành vi nêu trên của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc trong vụ án này bị cáo Lê Văn Chung là người có vai trò cao nhất.

Bị cáo Chung biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là “hình thức”, không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, nhưng đã trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư, dẫn đến dự án được đầu tư 1.245 tỷ đồng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381 tỷ đồng.