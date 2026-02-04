Đề nghị truy tố hai người làm giả giấy khám sức khỏe ở Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc điều tra vụ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, phát hiện ngày 26/8/2025 tại phường Bãi Cháy, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can liên quan.

Bị can Nguyễn Văn Trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, đầu năm 2023, Nguyễn Văn Trường (SN 1994, trú tại phường Tuần Châu) do không có việc làm ổn định đã đặt mua trên mạng xã hội con dấu tròn mang tên Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh - Bệnh viện đa khoa tỉnh, dấu tên bác sĩ và các dấu liên quan. Trường tìm mẫu phôi trên mạng để in, làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh rồi bán cho người có nhu cầu nhằm kiếm lời.

Khoảng tháng 10/2024, Đinh Thị Thu Hiền (SN 1997, trú tại phường Quang Hanh) cần giấy khám sức khỏe để hoàn thiện hồ sơ xin việc nên liên hệ Trường mua giấy giả. Đến tháng 11/2024, Hiền xin làm cộng tác viên bán giấy khám sức khỏe giả trên mạng xã hội và được Trường đồng ý.

Hiền đăng bài quảng cáo, tiếp nhận thông tin khách hàng gồm ảnh, số điện thoại và địa chỉ nhận giấy, sau đó chuyển cho Trường để làm giả. Khi hoàn thành, Trường gửi giấy theo thông tin Hiền cung cấp. Với mỗi giấy khám sức khỏe giả bán ra, Hiền được hưởng hoa hồng 50.000 đồng.

Ngày 5/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường và Đinh Thị Thu Hiền về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Ngày 21/1, cơ quan điều tra ban hành kết luận điều tra, hoàn tất hồ sơ và chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can theo tội danh đã khởi tố.